Беседин: «Луческу постоянно говорит, что ждет меня»

Артем Беседин / Фото: УПЛ

Нападающий «Динамо» Артем Беседин высказался об общении с Мирчей Луческу.

– С Мистером вижусь сейчас чаще после его возвращения в Киев (после паузы в чемпионате – прим.). Вижу его практически каждый день на базе. Он меня все время подбадривает, спасибо ему большое. Говорит: «Быстрее, ждем». Это очень приятно.

А президент звонит. Мы видимся и на «Олимпийском» после матчей. Я спускаюсь и с Григорием и Игорем Суркисами общаюсь. Они все время подбадривают, спрашивают «Как дела?». Мы со всеми на связи. В этом плане всегда все хорошо. Президент относится всегда по-человечески. Это очень помогает.