Беседин: «Сейчас нападающим «Динамо» стало труднее забивать, мы терпеливо ждем»
Беседин: «Луческу постоянно говорит, что ждет меня»
Форвард восстанавливается после травмы
Артем Беседин / Фото: УПЛ
Нападающий «Динамо» Артем Беседин высказался об общении с Мирчей Луческу.
- Как часто общаешься с Суркисом и Луческу?
– С Мистером вижусь сейчас чаще после его возвращения в Киев (после паузы в чемпионате – прим.). Вижу его практически каждый день на базе. Он меня все время подбадривает, спасибо ему большое. Говорит: «Быстрее, ждем». Это очень приятно.
А президент звонит. Мы видимся и на «Олимпийском» после матчей. Я спускаюсь и с Григорием и Игорем Суркисами общаюсь. Они все время подбадривают, спрашивают «Как дела?». Мы со всеми на связи. В этом плане всегда все хорошо. Президент относится всегда по-человечески. Это очень помогает.
Ранее Беседин высказался о возможном завершении карьеры.
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