Беседин: «Надеюсь, что люди, которые стирают родной Харьков с лица земли, умрут самой мучительной смертью»

Артем Беседин / Фото: Футбол 24

Нападающий «Динамо» Артем Беседин высказался о вторжении россии в Украину.

– Война – это большой ужас. И российская федерация должна ответить. Никто и никогда им этого не простит. Очень больно смотреть, как российское население ведет себя. Их так зомбировали и запудрили мозг, что они до конца не понимают, что происходит в нашей стране. Очень хочется, чтобы они за это заплатили, и им тоже было некомфортно жить. Да, как нам сейчас.

Я вырос и родился в Харькове. Я – харьковчанин. А сейчас мой родной город стирают с лица земли. Хочется плакать, когда видишь, как его уничтожают. Надеюсь, что люди, которые это делают, будут умирать страшной смертью. Так же, как их руководство. Желаю им этого искренне от всей души. То, что они делают – это за пределом человечности. Сейчас страдают все, но Харьков просто беспощадно бомбят круглосуточно. Еще раз повторюсь, просто хочется, чтобы эти люди ответили за свои действия самым страшным для них способом.

Моя родня в Харькове. Мама и бабушка прятались в подвалах, где проводили больше времени, чем на улице. Это больно и ужасно. Отец остался дома. А маму, бабушку и крестницу брат недавно вывез в Западную Украину. Там они в относительной безопасности, хоть и туда уже прилетало. Сейчас в нашей стране нигде нет полной безопасности, но там еще более-менее можно находиться.

Если говорить о себе, то у меня многодетная семья – четыре ребенка. Сейчас я нахожусь в Испании, куда вывез свою семью. Помогаю нашей стране и армии, чем только могу. Молюсь, чтобы мы как можно быстрее победили, все это закончилось, а всю Украину ждали большие перспективы в Европе.

Хочу сказать, что игроки «Динамо» со своей стороны помогают армии. Мы поддерживаем их как можем. С нашей стороны идет максимальная помощь, которую мы можем предоставить.