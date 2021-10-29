Беседин: «У меня есть свой стиль»
Беседин назвал условие, при котором сможет побороться за звание лучшего бомбардира УПЛ
Нападающий пока что восстанавливается
29 октября 08:46
Артем Беседин / фото - ФК Динамо
Форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин рассказал, когда сможет претендовать на приз лучшему голеадору УПЛ:
«Как только я смогу и первый, и второй круг отыграть на поле. Я недавно задумывался об этом – когда закончилась дисквалификация (из-за допинга – прим.), я вышел только на второй круг, сейчас я первый круг опять не сыграю.
8-9 голов забиваю за пол сезона, дайте мне хотя бы полный сезон сыграть – тогда только смогу пободаться. Ну надо реально смотреть на вещи».
Форвард получил тяжелую травму колена на матче Евро-2020 против Швеции.
Беседин уже отбросил костыли, вернулся из Испании и работает над своим восстановлением на клубной базе.
Ранее нападающий рассказал, что «Динамо» делало не так в матче с «Барселоной».
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