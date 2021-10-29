Беседин назвал условие, при котором сможет побороться за звание лучшего бомбардира УПЛ
Беседин назвал защитника УПЛ, против которого тяжелее всего играть
Игроки вместе защищают цвета национальной сборной
29 октября 10:45
Артем Беседин / фото - FootBoom
Нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин назвал самого неудобного оппонента на футбольном поле в УПЛ:
«С Кривцовым очень неудобно играть. Он такой «кусачий», все время старается быть «на ноге». И плюс опыт, что немаловажно. Наверное, в Украине это именно тот защитник, с которым мне наиболее неудобно играть.
А так, все по-своему. У кого-то сильные стороны, у кого-то слабые. Кто-то скоростной, кто-то маленький, кто-то высокий, с каждым по-разному».
Кривцов защищает цвета донецкого «Шахтера» и является основным защитником в национальной команде.
Ранее Беседин назвал условие, при котором сможет побороться за звание лучшего бомбардира Украины.
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