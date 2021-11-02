Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п**арасов»

Нападающий «Динамо» Артем Беседин на Youtube-канале «От души в душу» высказал свое мнение по поводу сексуальных меньшинств:

Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п**арасов. Если мальчики идут и держатся за ручку, то разве они не гонят?

Я что не могу отличить п**араса от нормального, ну не мочи».