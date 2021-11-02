Беседин рассказал, как готовится к завершению карьеры
Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п**арасов»
Форвард «Динамо» крайне резко высказался о сексуальных меньшинствах
Нападающий «Динамо» Артем Беседин на Youtube-канале «От души в душу» высказал свое мнение по поводу сексуальных меньшинств:
«Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все. Я восстанавливался в Испании. Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча.
Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п**арасов. Если мальчики идут и держатся за ручку, то разве они не гонят?
Я что не могу отличить п**араса от нормального, ну не мочи».
«Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку» – бывший защитник сборной Украины осудил каминг-аут австралийского футболиста.
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