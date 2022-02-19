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Беседин: «Пока еще далек от оптимальной формы»

Форвард сыграл за «Динамо» в контрольной игре
Футбол Украинская Премьер-лига
13:47
Беседин: «Пока еще далек от оптимальной формы»
Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал пресс-службе клуба о своем возвращении на поле.

Артем, ты пропустил начало сбора. Как сейчас себя чувствуешь?

«Слава Богу, хорошо. Мне еще предстоит очень много работы, потому что я много пропустил. Но думаю, что через игры и тренировки я должен набрать форму как можно быстрее».

Ты вернулся в общую группу даже раньше, чем планировалось?

«Здесь не угадаешь, сколько уйдет на восстановление, как Бог даст. Хорошо, что получилось так. Врачи говорят, что для такой травмы семь месяцев – это более-менее быстро. Хорошо, что тренируюсь, и меня, можно сказать, почти ничего не беспокоит. Хотя чуть-чуть чувствую дискомфорт, конечно, не без этого. В принципе, грех жаловаться».

Ты уже в оптимальной форме?

«Честно говоря, далеко от оптимальной. Я много тренируюсь и в этом плане расстроен, что не чувствую ни сетку, ни ворота, ни мяч. В этом плане трудновато. Но я понимаю, что я много пропустил, и теперь мне нужно все наверстывать: больше работать с мячом, больше завершать, делать то, что мне понадобится в игре».

Вся Европа сочувствовала твоей тяжелой травме на Евро-2020, переживала за тебя. Ощущаешь себя одним из героев того Евро-2020?

«Да бросьте, героем я был от силы неделю, потом все и забыли, что такое было. Это лично у меня осталось в памяти, а все уже забыли. В футболе бывают травмы, бывают победы и поражения. Хорошо, что выиграли в том матче – это все, что я могу сказать».

Болельщики тебя поддерживали эти полгода?

«Да, очень много людей писало. Приятно, что многим людям моя история оказалась небезразлична, которые меня поддерживали. Огромное им спасибо. Конечно, моя семья, близкие друзья были рядом и больше всего меня поддерживали».

Мирча Луческу своими советами помогает тебе поскорее вернуть форму?

«Мистер меня поддерживает. И он понимает, что я работаю под нагрузкой. Если это необходимо для восстановления, мне предоставляют выходной. Начало сбора пропустил из-за простуды. Слава Богу, все нормально. Нужно набирать форму, тренироваться, работать, не поднимая головы».

Над чем прежде всего тебе необходимо работать в ближайшее время?

«В первую очередь, над тем, что необходимо форварду – завершение атак, последний удар, чувство мяча, чувство ворот. Важно забивать голы. И, конечно, получать побольше игровой практики».

Зимой, пока остальные игроки были в отпуске, ты уже готовился к сборам на натуральном газоне, это помогло скорее войти в тренировочный ритм?

«Это были еще не тренировки, а часть реабилитации, поскольку на тот момент колено не было в том состоянии, в котором оно сейчас находится. Да и сейчас дискомфорт еще есть, но мне грех жаловаться после тяжелой травмы. Главное, что нынешнее состояние уже позволяет мне работать, тренироваться и играть».

Беседин в последний раз играл 8 месяцев назад.

Андрей Усмонов
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Динамо Киев Артем Беседин

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