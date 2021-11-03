Беседин: «После моей травмы в матче со Швецией набирал даже Зеленский»
Нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал о том, насколько тяжело он переживает период без футбола.
– Это все очень трудно, на самом деле. Первое время еще более-менее, когда пишут, звонят, поддерживают. Неделя, потом раз – будто телефон поменял, симку вытащил. Все, нет Беседина – он лечится.
Вот эта мысль такая, но я ее воспринимаю: «Ах, вот так вот, да? Значит, быстрее восстановлюсь». Оно даже подстегивает. Неделя, все набирали – и Игорь Суркис, и Владимир Зеленский. Говорил, чтобы не расстраивался, что я сделал большой вклад в победу. Поддержал чисто по-человечески.
– Когда восстановишься?
– Я откинул костыли – хожу без них, начал работать на базе с реабилитологом. Уже можно приступать к нагрузкам побольше. До этого я летал к врачу в Барселону, он говорил, что еще надо походить на костылях, чтобы нога получше зажила.
Делал, что можно было делать в домашних условиях. Сейчас тренируюсь на базе – тьху, тьху, тьху, идет все хорошо.
Напомним, в матче со Швецией (1:2) на Евро-2020 Беседин порвал крестообразные связки и вылетел на длительный срок.
Ранее Беседин резко высказался о геях.