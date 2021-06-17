Беседин: «Пропустили во втором тайме нелепый гол»

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Нападающий Артем Беседин прокомментировал сайту UEFA победу Украины над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

Во втором тайме чуть не досмотрели. Заработали пенальти, пропустили. Это футбол. Надо действовать по ситуации, думать на поле и быть готовым к любому развороту событий. Мы были готовы. Хорошо, что выиграли. Будем теперь готовиться к Австрии».