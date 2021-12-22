Беседин раскрыл, кто поддерживла его во время восстановления от серьезной травмы

Артем Беседин / Фото - Eurosport

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал, получил ли он должных уровень поддержки во время восстановления после травмы, полученной еще на Евро-2020.

Ребята с команды звонят, интересуются, как дела. То, что главный тренер все время интересовался ходом восстановления, очень важно для футболиста в эмоциональном плане, ведь ты знаешь, что тренер на тебя рассчитывает. Это сыграло большую роль и помогло ускорить процесс реабилитации.