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Беседин раскрыл, кто поддерживла его во время восстановления от серьезной травмы
Форвард получил ощутимую помощь только в физическом аспекте
22 декабря 21:57
Артем Беседин / Фото - Eurosport
Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал, получил ли он должных уровень поддержки во время восстановления после травмы, полученной еще на Евро-2020.
Все мои близкие, друзья оказывали моральную поддержку, а прежде всего – моя семья, которая сыграла немаловажную роль в моей реабилитации. Самое главное, что меня поддерживал и Мистер Луческу, и весь тренерский штаб.
Ребята с команды звонят, интересуются, как дела. То, что главный тренер все время интересовался ходом восстановления, очень важно для футболиста в эмоциональном плане, ведь ты знаешь, что тренер на тебя рассчитывает. Это сыграло большую роль и помогло ускорить процесс реабилитации.
Ранее сообщалось, что «Александрия» может переманить лидера «Черноморца».
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