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Беседин раскрыл, кто поддерживла его во время восстановления от серьезной травмы

Форвард получил ощутимую помощь только в физическом аспекте
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 21:57
Беседин раскрыл, кто поддерживла его во время восстановления от серьезной травмы
Артем Беседин / Фото - Eurosport

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал, получил ли он должных уровень поддержки во время восстановления после травмы, полученной еще на Евро-2020.

Все мои близкие, друзья оказывали моральную поддержку, а прежде всего – моя семья, которая сыграла немаловажную роль в моей реабилитации. Самое главное, что меня поддерживал и Мистер Луческу, и весь тренерский штаб.

Ребята с команды звонят, интересуются, как дела. То, что главный тренер все время интересовался ходом восстановления, очень важно для футболиста в эмоциональном плане, ведь ты знаешь, что тренер на тебя рассчитывает. Это сыграло большую роль и помогло ускорить процесс реабилитации.

Ранее сообщалось, что «Александрия» может переманить лидера «Черноморца».

Сергей Стаднюк
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Артем Беседин Динамо Киев

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