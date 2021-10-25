Беседин рассказал, что «Динамо» делало не так в матче с «Барселоной»

Артем Беседин / Фото: Динамо Киев от Шурика

Форвард «Динамо» Артем Беседин в шоу «Футбольный формат» высказался о матче киевлян против «Барселоны» (0:1).

– Конечно. Это две разные команды.

- Сидорчук сказал, что вас очень не хватало в атаке. Как вы считаете, чего не хватило команде для победы или хотя бы ничьей?

– Мое мнение – наверное, в атаке надо было играть понаглее, поострее, поувереннее. Но все приходит с опытом и со временем. Думаю, в таких матчах, как на «Камп Ноу», самое главное – сыграть на ноль сзади, а свой момент впереди забить.

Пропустили один мяч, сыграли более-менее надежно. Где-то недоглядели при пропущенном, но моменты были и у нас. Самое главное – больше этих ошибок не повторять. Следующий результат должен быть положительным.

- Кого бы вы назвали лучшим игроком матча?

– Защита очень хорошо сыграла. Были моменты, но Бущан очень хорошо выручал, делал хорошие сэйвы. Гармаш очень хорошо вышел на замену. Кого-то одного выделить не осмелюсь, играла вся команда