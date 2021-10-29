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Беседин рассказал, как готовится к завершению карьеры

Форвард пытается заранее обеспечить себе беззаботную футбольную пенсию
Футбол Украинская Премьер-лига
29 октября 17:17
Беседин рассказал, как готовится к завершению карьеры
Артем Беседин / Фото - Getty Images

Нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин признался в эфире программы «ОТДУШИВДУШУ», что уже сейчас пытается обеспечить себе жизнь после окончания карьеры футболиста.

Вкладываю сейчас, пока есть возможность. Вкладываю, чтобы потом, когда придет момент повесить бутсы на гвоздь, этот перепад сильно не почувствовать.

В основном, это недвижимость. Это самое стабильное, что есть сейчас. Сейчас везде, куда ни влезь в бизнес, везде ты придешь и будешь новым человеком. И тебя сразу переедут. Люди долго занимаются тем или иным бизнесом. Не вижу смысла туда лезть.

Футболисты так и делают. Те же ребята из «Динамо». Если есть возможность – почему не вкладывать? Это апартаменты, квартиры. В Киеве и за границей. Просто купил, сделал ремонт, сдал в аренду и забыл. Тебе капает. Взял вторую, третью, четвертую, пятую…

Оставляешь что-то себе, семье, играешь в футбол. И оно как-то все в масть идет. Но много примеров, когда люди играют, зарабатывают большие деньги, а в итоге остаются ни с чем. У них даже в Киеве квартиры своей нет.

Ранее Беседин назвал защитника УПЛ, против которого тяжелее всего играть.

Сергей Стаднюк
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Артем Беседин Динамо Киев

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