Беседин рассказал, как готовится к завершению карьеры

Артем Беседин / Фото - Getty Images

Нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин признался в эфире программы «ОТДУШИВДУШУ», что уже сейчас пытается обеспечить себе жизнь после окончания карьеры футболиста.

В основном, это недвижимость. Это самое стабильное, что есть сейчас. Сейчас везде, куда ни влезь в бизнес, везде ты придешь и будешь новым человеком. И тебя сразу переедут. Люди долго занимаются тем или иным бизнесом. Не вижу смысла туда лезть.

Футболисты так и делают. Те же ребята из «Динамо». Если есть возможность – почему не вкладывать? Это апартаменты, квартиры. В Киеве и за границей. Просто купил, сделал ремонт, сдал в аренду и забыл. Тебе капает. Взял вторую, третью, четвертую, пятую…

Оставляешь что-то себе, семье, играешь в футбол. И оно как-то все в масть идет. Но много примеров, когда люди играют, зарабатывают большие деньги, а в итоге остаются ни с чем. У них даже в Киеве квартиры своей нет.