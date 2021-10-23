Форвард «Динамо»: «Я очень рад исполнению мечты детства»
Беседин рассказал о своем восстановлении после жуткой травмы
Форвард «Динамо» еще не скоро вернется на поле
Артем Беседин / Фото: Динамомания
Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о своем восстановлении после травмы.
«Все хорошо, слава богу. Уже получше, приехал из Испании, отбросил костыли, начал тренироваться на базе с нашими реабилитологами, все идет по плану. Не хочется ставить какие-то сроки или загадывать.
Мы каждый день работаем, увеличиваем нагрузку, все идет нормально. С утра и до обеда – работа в зале, потом физотерапия, процедуры, лед. Сейчас нахожусь больше с семьей, с детьми. Это единственный плюс во всей этой истории».
Напомним, Беседин находится вне игры с июня 2021-го года.
В 12-м туре УПЛ «Динамо» сыграет с «Днепром-1». Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1».
Комментарии 0