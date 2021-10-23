Беседин рассказал о своем восстановлении после жуткой травмы

Артем Беседин / Фото: Динамомания

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о своем восстановлении после травмы.

Мы каждый день работаем, увеличиваем нагрузку, все идет нормально. С утра и до обеда – работа в зале, потом физотерапия, процедуры, лед. Сейчас нахожусь больше с семьей, с детьми. Это единственный плюс во всей этой истории».