Де Пена и Беседин тренируются по индивидуальной программе
Беседин сыграл за «Динамо» впервые за 8 месяцев
Форвард получил жуткую травму на Евро-2020
02 февраля 21:23
Артем Беседин / Фото: пресс-служба Динамо
Нападающий «Динамо» Артем Беседин впервые в нынешнем сезоне сыграл за киевскую команду.
Это случилось на сборе в Турции в товарищеском матче против «Чукаричек» (3:2).
Напомним, Беседин травмировался в матче против Швеции (2:1) на Евро-2020 в конце июня и с тех пор восстанавливался.
Отметим, что в январе «Динамо» отпустило двух форвардов – Владислава Супрягу в «Сампдорию» и Эрика Рамиреса в «Спортинг» Хихон.
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