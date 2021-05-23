Беседин сыграл за сборную Украины впервые за 1,5 года

Форвард вышел в стартовом составе на матч с Бахрейном

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Артем Беседин / Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Артем Беседин вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Бахрейном.

Отметим, что это первое появление Беседина в футболке сборной Украины впервые за 1,5 года. Последний раз Беседин надевал футболку «сине-желтых» 17-го ноября 2019-го года в матче с Сербией (2:2) в отборе на Евро-2020.

Затем Беседин отбыл годовую дисквалификацию за употребление допинга.

Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.