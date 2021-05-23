Экс-игрок сборной Украины: «Отсутствие Степаненко, Цыганкова и Беседина скажется на игре команды»
Беседин сыграл за сборную Украины впервые за 1,5 года
Форвард вышел в стартовом составе на матч с Бахрейном
21:59
Артем Беседин / Фото: УАФ
Форвард сборной Украины Артем Беседин вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Бахрейном.
Отметим, что это первое появление Беседина в футболке сборной Украины впервые за 1,5 года. Последний раз Беседин надевал футболку «сине-желтых» 17-го ноября 2019-го года в матче с Сербией (2:2) в отборе на Евро-2020.
Затем Беседин отбыл годовую дисквалификацию за употребление допинга.