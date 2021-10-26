Беседин: «У меня есть свой стиль»

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Артем Беседин оценил свою игру и признался, что не собирается ее менять.

Смотрю матчи ПСЖ – у Мбаппе по пять-шесть моментов за игру, но он забивает максимум один-два гола. Но тут другая ситуация. Я принципы свои не поменяю, буду продолжать делать то, что всегда делал».