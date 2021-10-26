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Беседин: «У меня есть свой стиль»

Форвард считает, что может много дать команде
Футбол Украинская Премьер-лига
10:28
Беседин: «У меня есть свой стиль»
Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Артем Беседин оценил свою игру и признался, что не собирается ее менять.

«У нападающих есть черновая работа, ее трудно увидеть, она незаметная. У меня есть определенный стиль игры. Пусть называют деревянным. Выхожу на футбольное поле и делаю то, что я умею. Умею бегать, много работать, помогать команде как в обороне, так и в атаке. Стараюсь в каждом матче забить мяч.

Смотрю матчи ПСЖ – у Мбаппе по пять-шесть моментов за игру, но он забивает максимум один-два гола. Но тут другая ситуация. Я принципы свои не поменяю, буду продолжать делать то, что всегда делал».

Беседин продолжает восстанавливаться от травмы.

Предположительно, форвард вернется в ноябре-декабре.

Источник: SportArena Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Артем Беседин

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