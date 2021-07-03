Бущан: «Мысли только о победе над Англией. Мы тоже хотим развиваться»
Беседин: «Уверен, что игра и результат с Англией будут достойными»
Форвард не сможет помочь команде на поле, но поддержал партнеров
21:27
Артем Беседин / Фото - Getty Images
Нападающий сборной Украины Артем Беседин в своем Instagram поддержал партнеров по команде перед матчем четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Встреча начнется уже сегодня, 3 июля, в 22:00.
Парни! Удачи вам сегодня! Я уверен, что игра и результат будут достойными. Спасибо всем за поддержку.
Напомним, форвард получил травму в поединке 1/8 финала турнира против Швеции (2:1). Футболист пропустит около полугода.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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