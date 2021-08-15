Беседин: «В первые 10 дней думал, что мне ногу оторвали»

Артем Беседин / фото - Eurosport

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы колена:

Момент, когда я получил травму? Есть видео и фотографии, поэтому пришлось их посмотреть. Но только одним глазом, потому что страшно. Нехорошо, но это – футбол.

Почему тогда не убрал ногу? Нужно всегда выходить и играть в футбол. А если убирать ноги или еще что-то… Я так не привык! Никогда не убирал ноги».