Беседин восстанавливается после страшной травмы с помощью скейтбординга
Беседин: «В первые 10 дней думал, что мне ногу оторвали»
Форвард продолжает восстанавливаться от травмы
Артем Беседин / фото - Eurosport
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы колена:
«Боль в ноге у меня сейчас появляется только тогда, когда я делаю какие-то движения. Тогда появляется дискомфорт и бывает больно. Первые 10 дней я вообще думал, что мне ногу оторвали…
Момент, когда я получил травму? Есть видео и фотографии, поэтому пришлось их посмотреть. Но только одним глазом, потому что страшно. Нехорошо, но это – футбол.
Почему тогда не убрал ногу? Нужно всегда выходить и играть в футбол. А если убирать ноги или еще что-то… Я так не привык! Никогда не убирал ноги».
Беседин получил тяжелое повреждение в матче 1/8 Евро-2020 против сборной Швеции после столкновения с защитником шведов Маркусом Даниэльссоном.
Напомним, ранее Беседин показал, как он восстанавливается с помощью скейтборда.
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