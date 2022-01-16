Беседин вернулся к тренировкам с мячами после тяжелой травмы

Форвард не играл с лета 2021 года

Артем Беседин / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» приступило к тренировкам в полном составе. В субботу, 15 января, команда впервые после отпуска занималась группой, состоящей из всех игроков.

Приступил к тренировкам с мячами и нападающий Артем Беседин. Форвард не играл после травмы, полученной на Евро-2020.

Сообщается, что 25-летний футболист показывает высокие темпы восстановления. Игрок уже набирает кондиции.

Напомним, Беседин, несмотря на травму, вошел в топ-4 бомбардиров «Динамо» в 2021 году.