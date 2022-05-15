«Бешикташ» готується до підписання Довбика і пропонує підняти зарплату майже в 3 рази

Джерела стверджують, що з гравцем вже провели перемовини

Артем Довбик / Фото: Дніпро-1

Турецький «Бешикташ» влітку спробує підписати форварда «Дніпра-1» Артема Довбика, повідомляє Fotomac.

За інформацією турецьких джерел, клуб контактував з українцем та готовий запропонувати йому зарплату в розмірі 1,1 мільйона євро на рік – це на 700 тисяч євро більше за його нинішню оплату в «Дніпрі-1».

Також джерела стверджують, що Довбику сподобалася ідея перебратися у Стамбул. При цьому, «Бешикташу» потрібно ще домовитися з «Дніпром-1».

У «Бешикташі» в Довбику бачать заміну Міші Батшуаї, у якого закінчується контракт.

Наразі в турецькій Суперлізі «Бешикташ» займає 7-му позицію за два тури до закінчення чемпіонату і відстає на 3 очки від 5-го місця, яке дозволить зіграти у Лізі конференцій.

Цього сезону Довбик в УПЛ забив 14 м'ячів та зробив 4 асисти в 17 матчах.