Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
«Бешикташ» хочет переманить троих легионеров «Шахтера», воспользовавшись агрессией России в Украине
Тем не менее, пока ни один из них не заявлял, что покинет УПЛ
Лассина Траоре / Фото: Twitter
Турецкий «Бешикташ» планирует переманить троих легионеров «Шахтера» в случае если они покинут УПЛ из-за нестабильной ситуации в Украине, сообщает Fotospor.
По информации источника, это Тете, Лассина Траоре и Фернандо. За этими тремя игроками «Бешикташ» начал следить.
Отметим, что заявлений от игроков «Шахтера» о том, что они хотят покинуть Украину, пока не было.
«Бешикташ» занимает 6 место в чемпионате Турции.
«Шахтер» в рамках УПЛ проведет матч с «Металлистом-1925» 26-го февраля.
Комментарии 0