«Бешикташ» хочет переманить троих легионеров «Шахтера», воспользовавшись агрессией России в Украине

Тем не менее, пока ни один из них не заявлял, что покинет УПЛ

Лассина Траоре / Фото: Twitter Турецкий «Бешикташ» планирует переманить троих легионеров «Шахтера» в случае если они покинут УПЛ из-за нестабильной ситуации в Украине, сообщает Fotospor. По информации источника, это Тете, Лассина Траоре и Фернандо. За этими тремя игроками «Бешикташ» начал следить. Отметим, что заявлений от игроков «Шахтера» о том, что они хотят покинуть Украину, пока не было. «Бешикташ» занимает 6 место в чемпионате Турции. «Шахтер» в рамках УПЛ проведет матч с «Металлистом-1925» 26-го февраля.

Петр Приходько