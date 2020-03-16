«Бешикташ» отказался от изгнанного из «Галатасарая» экс-игрока «Динамо»

Марокканец может оказаться в Испании

Юнес Бельханда / Фото: Sporx

«Бешикташ» отказался подписывать полузащитника Юнеса Бельханда.

32-летний марокканец стал свободным агентом после того, как «Галатасарай» разорвал с ним контракт. Футболист предложил свои услуги другому стамбульскому клубу «Бешикташу», но получил отказ, сообщает Sporx.

У игрока также есть предложение из Испании от «Севильи» и «Бетиса».

В «Галатасарае» Бельханда провел 4 сезона.