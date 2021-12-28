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«Бешикташ» в шесть раз урежет экс-защитнику «Динамо» зарплату

Хорват допустил несколько ошибок в прошедших матчах
Футбол В Европе
08:04
«Бешикташ» в шесть раз урежет экс-защитнику «Динамо» зарплату
Домагой Вида / фото - FootBoom

Турецкий «Бешикташ» планирует продлить контракт с защитником Домагоем Видой, сообщает журналист Фират Гюнайер.

Но в клубе хотят существенно снизить хорвату зарплату. Сейчас он получает в стамбульской команде 3 миллиона евро, но со следующего сезона его оклад может снизиться до 500 тысяч евро.

Связано это с серией ошибок, которые 32-летний защитник допустил в ряде матчей.

К тому же, контракт возрастного футболиста истекает летом текущего года.

Украинскому болельщику Вида знаком по выступлениям за «Динамо», где он выступал с 2013-го по 2017-й год. В Киеве хорват по два раза выигрывал УПЛ и Кубок Украины, а также один раз стал обладателем Суперкубка Украины.

В текущем сезоне Вида провел 18 матчей за «Бешикташ», но результативными действиями не отметился.

Деньги за Миколенко в действии. «Динамо» и «Бока Хуниорс» согласовали трансфер колумбийца.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Домагой Вида Бешикташ

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