Тренер «Ингульца»: «Первые 20 минут со «Львовом» были немного сонные»
Бессмертный пожаловался на плохое психологическое состояние игроков «Львова»
«Горожане» за две минуты растеряли преимущество над «Ингульцом» и уступили в матче
Анатолий Бессмертный / Фото - ФК Львов
Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный в эфире Футбол NEWS объяснил поражение в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (1:2) психологическим состоянием игроков.
Команда находится не в очень хорошем психологическом состоянии. Желание победить довлеет над ними. Никто не просит с первых минут добывать результат.
Они молодые ребята, действительно переживают, но бывают такие ситуации. Я считаю, что это стало следствием ошибок.
Ранее наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко отметил, что в первые 20 минут игры его подопечные были немного сонными.
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