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«Бетис» благодаря пенальти вырвал победу над «Мальоркой», оторвавшись от «Барселоны» и «Атлетико»

Если бы севильцы потеряли очки, каталонцы получили бы шанс обойти конкурента
Футбол Примерa (Испания)
21:29
«Бетис» благодаря пенальти вырвал победу над «Мальоркой», оторвавшись от «Барселоны» и «Атлетико»
Фото - Реал Бетис

В 25-м туре испанской Примеры «Бетис» в родных стенах переиграл «Мальорку».

Хозяева вышли вперед еще в середине первого тайма. Счет открыл Морено. Минимальный разрыв держался до концовки матча.

Мурики сумел выровнять положение. Но оборона не поддержала почин форварда, привезя пенальти. Приговор успешно привел в действие Виллиан Жозе.

«Бетис» оторвался от «Барселоны» и «Атлетико» в турнирной таблице на четыре очка. У каталонцев есть игра в запасе. «Мальорка» находится в шести пунктах от зоны вылета.

Примера, 25 тур

«Бетис» – «Мальорка» 2:1

Голы: Морено, 25, Виллиан Жозе, 83 (пен.) – Марики, 75

«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Руис (Эдгар Гонсалес, 62), Бартра, Морено, Каналес (Хоакин, 84), Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 62), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 71).

«Мальорка»: Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Коста, Кубо (Ли Кан Ин, 46), Дани Родригес (Фер Ниньо, 70), Севилья (Батталья, 65), Руис де Галаррета (Санчес, 45), Анхель Родригес (Ндиайе, 46), Мурики.

Предупреждения: Руис, Хуанми, Бельерин – Мурики,
Батталья
Сергей Стаднюк
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