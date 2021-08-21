«Бетис» и «Кадис» поделили очки, повторив результаты первого тура

Очередная мировая в испанском первенстве

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В матче второго тура испанской Примеры «Бетис» вновь теряет очки, сыграв вничью с «Кадисом».

Счет уже на 11 минуте с пенальти открыл форвард «Кадиса» Альваро Негредо.

Гости не долго лидировали в счете и уже на 22 минуте Хуанми забил гол и сравнял счет для севильской команды.

Больше голов команды не забивали. И «Бетис» и «Кадис» свои матчи первого тура закончили с идентичным счетом 1:1.

Примера. 2 тур.

«Бетис» – Кадис» 1:1

Голы: Хуанми, 22 – Негредо, 11 (пен.)

«Бетис»: Руй Силва, Монтойя (Хоакин, 69), Эдгар Гонсалес, Руис, Миранда, Фекир, Хуанми (Морон, 87), Родри (Руибаль, 69), Гуардадо (Тельо, 82), Каналес, Иглесиас (Вильям Карвалью, 69).

«Кадис»: Ледесма, Акапо, Ароян, Фали Хименес, Эспино, Сальви Санчес, Аларкон (Кальдерон, 88), Йонссон (Алекс Фернандес, 46), Переа (Карселен, 46), Негредо (Осмайич, 69), Лосано (Хименес, 76).

Предупреждения: Руй Силва (8), Монтойя (62), Руибаль (90), Миранда (90).