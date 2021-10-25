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«Бетис» одолел «Райо Вальекано» и сравнялся с «Атлетико» по очкам

Команда Фалькао отыгралась с 0:2, но все решил пенальти
Футбол Примерa (Испания)
08:01
«Бетис» одолел «Райо Вальекано» и сравнялся с «Атлетико» по очкам
Фото - Реал Бетис

В десятом туре испанской Примеры «Бетис» на своем поле переиграл «Райо Вальекано».

В течение трех минут Морено и Хуанми забили по мячу, обеспечив комфортное преимущество своей команде. Нтека, правда, еще до перерыва счет сократил.

Гарсие удалось даже вернуть равновесие. Но успешно исполненный пенальти Виллианом Жозе поставил точку в этом матче.

«Бетис» обошел «Райо» и сравнялся с «Атлетико» в турнирной таблице. Но у «матрасников» есть матч в запасе.

Примера, 10 тур

«Бетис» – «Райо Вальекано» 3:2

Голы: Морено, 22, Хуанми, 24, Виллиан Жозе, 75 (пен.) – Нтека, 45, Гарсия, 65

«Бетис»: Браво, Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено, Фекир, Хуанми (Лайнес, 70), Родри (Гуардадо, 70), Родригес, Каналес (Вильям Карвалью, 80), Виллиан Жозе (Иглесиас, 88).

«Райо»: Димитриевски, Эрнандес (Паласон, 46), Мараш (Посо, 88), Катена, Фран Гарсия, Балиу, Трехо (Фалькао, 71), Гарсия, Сисс (Комесанья, 46), Унаи Лопес, Нтека (Бебе, 80).

Предупреждения: Эдгар Гонсалес – Гарсия, Трехо

Сергей Стаднюк
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Бетис Райо Вальекано

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