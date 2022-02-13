«Бетис» победил аутсайдера Примеры и вновь оторвался от «Атлетико»

Разрыв между конкурентами за бронзу – 4 очка

Фото - Леванте

В 24-м туре испанской Примеры «Бетис» на выезде разобрался с «Леванте».

Под перерыв севильцы добились разгромного счета. Его обеспечили голы Фекира, Эдгара Гонсалеса и Вильяма Карвалью.

Дани Гомес забил дважды и сократил разрыв до минимума. Но французский хавбек также оформил дубль и вновь сделал его комфортным. А после удаления Сольдадо хозяева ничего не сумели противопоставить фавориту.

«Бетис» оторвался от «Атлетико» в турнирной таблице на расстояние в четыре очка в борьбе за тройку. Но у «матрасников» есть матч в запасе. «Леванте» – аутсайдер.

Примера, 24 тур

«Леванте» – «Бетис» 0:3

Голы: Дани Гомес, 43, 47 – Фекир, 14, 49, Эдгар Гонсалес, 29, Вильям Карвалью, 42

«Леванте»: Карденас, Мирамон (Пубиль, 73), Касерес (Сольдадо, 66), Дуарте, Везу (Робер, 40), Сон, Моралес, Мелеро (Пепелу, 73), Мальса, Дани Гомес (Барди, 66), Де Фрутос.

«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Бартра, Песселья, Морено, Эдгар Гонсалес, Вильям Карвалью (Руибаль, 80), Родри (Гуардадо, 66), Тельо (Лайнес, 66), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 66).

Предупреждения: Касерес – Песселья, Бельерин

Сольдадо