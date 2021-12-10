«Бетис» проиграл «Селтику» в результативном матче, но прошел в плей-офф Лиги Европы
«Селтик» в матче 6 тура группового раунда Лиги Европы обыграл дома «Бетис».
Матч получился результативным и победный гол «Селтик» забил на 78-й минуте с пенальти. До этого «Бетис» дважды сравнивал счет.
Несмотря на поражение «Бетис» пробился в плей-офф Лиги Европы и сыграет в 1/16 финала. «Селтик» отправился в Лигу конференций.
С первого места из группы вышел «Байер».
«Селтик» – «Бетис» 3:2
Голы: Уэлш, 3, Хендерсон, 72, Тернбулл, 78 (пен.) – Бэйн, 69 (АГ), Иглесиас, 74
«Селтик»: Бэйн, Урогиде, Битон, Уэлш, Скейлз, Абада, Шоу (Макгрегор, 65), Монтгомери (Джонстон, 65), Соро (Тернбулл, 65), Маккарти, Айети (Фурухаси, 28; Хендерсон, 71).
«Бетис»: Руй Силва, Руибаль (Монтойя, 76), Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 76), Тельо (Хуанми, 79), Лайнес (Каналес, 64), Хоакин, Акуоку, Вильям Карвалью (Виллиан Жозе, 79), Иглесиас.
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