«Бетис» разгромил «Эспаньол», закрепившись на третьей строчке Примеры

Ранее андалуссийцы выбили из Кубка Испании своих земляков из «Севильи»

фото - FC Betis

В матче 22-го тура испанской Примеры «Эспаньол» дома принимал «Бетис».

На 14-й минуте форвард Рауль Де Томас открыл счет в игре, выведя каталонцев вперед.

Но к перерыву гости смогли не только отыграться, но и выйти вперед. В течении пяти минут свои голы забили Борха Иглесиас и Гвидо.

Во второй половине встречи «огурцы» развили свое преимущество. Иглесиас оформил дубль, а Виллиан Жозе поставил точку.

На 81-й минуте Де Томас получил удаление, и хозяева остались в меньшинстве, но больше голов в этой игре не было.

Подопечные Пеллегрини закрепились на третьем месте в таблице Примеры. У отстающих на 7 пунктов «Атлетико» и «Сосьедада» есть по два матча в запасе.

Также андалуссийцы вышли в 1/4 Кубка Испании, выбив из турнира «Севилью». «Бетис» уже узнал своего соперника в следующей стадии.

Примера, 22-й тур

«Эспаньол» – «Бетис» 1:4

Голы: Де Томас, 14 – Илесиас, 31 (пен.), 53, Гвидо, 36, Жозе, 86.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Хиль, Серджи Гомес, Калеро (Давид Лопес, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Эмбарба, 61), Дардер, Морланес (Баре, 69), Мелендо (Морон, 61), де Томас, Пуадо (Вильена, 84).

«Бетис»: Браво, Сабали, Песселья (Руис, 84), Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес (Гуардадо, 84), Вильям Карвалью (Камараса, 84), Родригес, Хуанми (Тельо, 59), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 74).

Предупреждения: Песселья (32), Хуанми (43), Морланес (60), Иглесиас (64), де Томас (79), Вильям Карвалью (79).

Удаление: Де Томас (81).