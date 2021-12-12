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«Бетис» разгромил «Сосьедад» и обошел «Атлетико» в турнирной таблице Примеры

«Матрасники» опустились на 4-ю строчку
Футбол Примерa (Испания)
22:06
«Бетис» разгромил «Сосьедад» и обошел «Атлетико» в турнирной таблице Примеры
Фото: Getty Images

В 17-м туре чемпионата Испании «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад», забив сопернику 4 безответных мяча.

В 1-м тайме счет открыл Морено, во 2-й половине встречи он сделал дубль. Кроме того, за хозяев отличились Фекир и Хуанми.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Бетис» набрал 33 очка, выйдя на 3-е место, оставит «Атлетико» позади.

Примера, 17-й тур

«Бетис» – «Реал Сосьедад» 4:0

Голы: Морено, 14, 79, Хуанми, 57, Фекир, 66

«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Гуардадо (Вильям Карвалью, 66), Каналес, Родригес (Акуоку, 83), Хуанми (Родри, 87), Виллиан Жозе, Фекир (Тельо, 83).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 62), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Субельдия (Турриентес, 74), Субименди, Порту (Янузай, 62), Исак (Серлот, 74), Ойарсабаль, Барренечеа (Наварро, 74).

Предупреждения: Родригес (36), Морено (56), Субельдия (59), Фекир (62).

Петр Приходько
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