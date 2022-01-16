«Бетис» выбил «Севилью» из Кубка Испании в доигровке скандального матча

Игру перенесли из-за выходки болельщика

фото - Marca

В матче 1/8 Кубка Испании «Бетис» на «Бенито Вильямарин» принимал «Севилью».

Игра стартовала, вчера вечером, 15-го января, и к 38-й минуте гости обменялись голами.

Сначала андалуссийцы открыли счет, когда на 35-й минуте забил Гомес.

Но неприятный эпизод случился, когда Фекир помог хозяевам отыграться. Один из болельщиков бросил металлическую трубу в голову игроку «Севильи» Жоану Жордану.

Матч был остановлен и перенесен. Игроки «огурцов» обвиняли соперника в махинации. По их словам, андалуссийцы хотели переноса встречи, а Лопетеги подначивал пострадавшего сделать вид, будто то потерял сознание.

Игру доиграли уже сегодня, Каналес принес «Бетису» победу на 73-й минуте и вывел команду в 1/4 турнира.

Кубок Испании, 1/8

«Бетис» – «Севилья» 2:1

Голы: Фекир, 39, Каналес, 73 – Гомес, 35.

«Бетис»: Руй Силва, Бельерин (Сабали, 39), Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 79), Фекир, Иглесиас.

«Севилья»: Пастор, Монтьель (Сарсана, 90), Диего Карлос, Рекик (Иван Ромеро, 78), Ракитич, Оливер Торрес (Гудель, Кунде, 39), Жордан (Акунья, 39), Гомес, Окампос, Рафа Мир (Корона, 67).

Предупреждения: Фекир (1), Окампос (23), Вильям Карвалью (61), Монтьель (64), Морено (78), Кунде (90), Акунья (90).