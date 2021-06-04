Анчелотти сократил отпуск игроков «Реала»
Бэйл: «Анчелотти – великий тренер»
Форвард «Реала» прокомментировал возвращение наставника в Мадрид
17:50
Гарет Бэйл / фото - Getty Images
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал новость о возвращении Карло Анчелотти в «Королевский клуб». В интервью порталу Sky Sports Бэйл назвал Анчелотти – великим специалистом, а также рассказал, когда будет известно о его дальнейшей карьере.
«Я знаю, что Карло Анчелотти — великий тренер. Я хорошо его знаю, в прошлом у нас были отличные моменты в «Реале». Как только закончится чемпионат Европы, у нас с ним состоится разговор, от которого мы будем отталкиваться в вопросе моего будущего в команде».
Напомним, Анчелотти сократил отпуск игроков «Реала».
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