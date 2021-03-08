Бэйл и Кейн в огне. «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»
Оба игрока забили по два мяча
«Тоттенхэм» в матче 27 тура АПЛ дома разгромил «Кристал Пэлас».
На перерыв команды ушли при ничейном счете. На гол Бэйла ответил Бентеке. Однако во втором тайме «шпоры» забили трижды. Дубль оформил Бэйл, а еще два мяча оформил Харри Кейн.
«Тоттенхэм» выиграл третий матч подряд и уже обогнал «Ливерпуль» с «Вест Хэмом», став 6-м.
АПЛ. 27-й тур:
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» 4:1
Голы: Бэйл, 25, 49, Кейн, 52, 76
«Тоттенхэм»: Льорис — Доэрти, Алдервейрелд, Регилон, Санчес — Уинкс (Сиссоко, 70), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бэйл (Ламела, 70) — Кейн (Винисиус, 80).
«Кристал Пэлас»: Гуаита — Кэхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд — Миливоевич, Куяте, Эзе (Заа, 46), Таунсенд (Шлупп, 65) — Бентеке (Матета, 74), Айю.
Предупреждения: Доэрти, Винисиус – Айю, Кэхилл, Ртдевальд
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