Бэйл и Кейн в огне. «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»

Фото: twitter.com/SpursOfficial

«Тоттенхэм» в матче 27 тура АПЛ дома разгромил «Кристал Пэлас».

На перерыв команды ушли при ничейном счете. На гол Бэйла ответил Бентеке. Однако во втором тайме «шпоры» забили трижды. Дубль оформил Бэйл, а еще два мяча оформил Харри Кейн.

«Тоттенхэм» выиграл третий матч подряд и уже обогнал «Ливерпуль» с «Вест Хэмом», став 6-м.

АПЛ. 27-й тур:

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» 4:1

Голы: Бэйл, 25, 49, Кейн, 52, 76

«Тоттенхэм»: Льорис — Доэрти, Алдервейрелд, Регилон, Санчес — Уинкс (Сиссоко, 70), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бэйл (Ламела, 70) — Кейн (Винисиус, 80).

«Кристал Пэлас»: Гуаита — Кэхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд — Миливоевич, Куяте, Эзе (Заа, 46), Таунсенд (Шлупп, 65) — Бентеке (Матета, 74), Айю.

Предупреждения: Доэрти, Винисиус – Айю, Кэхилл, Ртдевальд