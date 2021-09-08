Саутгейт: «Переход Роналду в МЮ – это прекрасно. Конкуренция полезна»
Бэйл: «Не терпится увидеть игру Роналду в МЮ»
Валлиец тепло отозвался о бывшем одноклубнике
17:51
Гарет Бэйл / Фото: Sky Sports
Форвард «Реала» Гарет Бэйл высказался о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Слова валлийца приводит Sky Sports.
«Я уверен, что он отлично справится в «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже доказал это в английской Премьер-лиге, он знает этот чемпионат.
У него невероятные способности, он всегда жаждет забивать голы. Уверен, что он быстро адаптируется, будет демонстрировать хорошую игру и забьет много голов. Не терпится это увидеть».
Напомним, Роналду уже провел встречу с тренерским штабом МЮ и с командой.
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