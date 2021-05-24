Бэйл провел лучший сезон в карьере по одному из ключевых показателей

Валлиец выдал шикарную результативность в АПЛ

Гарет Бэйл / Фото: talksport.com

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл сделал дубль в ворота «Лестера» (4:2) в матче последнего тура АПЛ.



В этом розыгрыше английского чемпионата валлиец забил 11 мячей, проведя на поле 931 минуту. Таким образом, валлиец забивал 1,06 гола за 90 минут в АПЛ в среднем.

Это лучший результат Гарета в карьере. До этого самым лучшим показателем вингера в рамках чемпионата были 0,98 гола за 90 минут в среднем в сезоне-2015/16, который валлиец провел в Примере в составе мадридского «Реала».

Напомним, что в 2022 году Бэйл может завершить карьеру.