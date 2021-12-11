Бэйл сыграет в дерби против «Атлетико». Валлиец не попадал в заявку «Реала» с августа

Нападающий пропустил всю осень из-за травмы

Гарет Бэйл / фото - Football Espana

Завтра, 12 декабря, мадридский «Реал» на «Бернабеу» примет соседей из «Атлетико».

«Сливочные» опубликовали заявку на матч, куда впервые с августа попал валлийский нападающий Гарет Бэйл.

Форвард провел лишь три игры за «бланкос» в этом сезоне, после чего выбыл из-за травмы колена.

В начале ноября валлиец успел восстановиться и съездить в расположение своей сборной, где сыграв один неполный матч, вновь отправился в лазарет.

Онлайн трансляция «Реал» – «Атлетико». Игра состоится в 22:00.