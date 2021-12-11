Лучший бомбардир «Реала» восстановился и готов сыграть с «Атлетико» в дерби
Бэйл сыграет в дерби против «Атлетико». Валлиец не попадал в заявку «Реала» с августа
Нападающий пропустил всю осень из-за травмы
16:41
Гарет Бэйл / фото - Football Espana
Завтра, 12 декабря, мадридский «Реал» на «Бернабеу» примет соседей из «Атлетико».
«Сливочные» опубликовали заявку на матч, куда впервые с августа попал валлийский нападающий Гарет Бэйл.
¡Nuestros convocados para el #RealMadridAtleti! pic.twitter.com/ffqCVOIJNX— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 11, 2021
Форвард провел лишь три игры за «бланкос» в этом сезоне, после чего выбыл из-за травмы колена.
В начале ноября валлиец успел восстановиться и съездить в расположение своей сборной, где сыграв один неполный матч, вновь отправился в лазарет.
Онлайн трансляция «Реал» – «Атлетико». Игра состоится в 22:00.
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