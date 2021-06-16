Бэйл: «Все слишком увлечены индивидуальным исполнением»

Вингер – о нехватке голов

Гарет Бэйл / фото - Sky Sports

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Турции и рассказал о причинах нехватки голов. Слова вингера приводит официальный сайт UEFA.

«Турция, конечно же, постарается набрать три очка. Нам нужно найти способ добиться победы. Если мы наберем очки в каждом из двух стартовых матчей, то все должно быть хорошо. Мы предпочли бы играть перед 34 тысячами болельщиков Уэльса, но, очевидно, этого не случится. Чтобы участвовать на таких турнирах, нужно играть перед толпой. Было бы хорошо завтра иметь такую атмосферу на стадионе. Во всяком случае, это как бы подстегивает нас, чтобы мы были немного более безжалостными на поле. Дело не в том, чтобы я забил, а в том, чтобы быть командой. Я говорил это всю свою карьеру в сборной. Все слишком увлечены индивидуальным исполнением. Ты ничего не сможешь сделать без товарищей по команде».

В своем первом матче сборная Уэльса поделила баллы с Швейцарией, сыграв 1:1. Впереди у валлийцев еще два матча, в которых необходимо набирать очки.

Уже сегодня Уэльс сыграет против сборной Турции. Начало матча в 19:00.

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