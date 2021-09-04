Азар: «Неправда, что я не чувствую себя счастливым в «Реале»
Бэйл: «Я никогда не планировал завершать карьеру»
Валлиец готов продолжать играть
4 сентября 16:50
Фото: AS
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл признался WalesOnline, что не планировал завершать карьеру после Евро-2020.
«Я никогда не планировал завершать карьеру. Я просто хотел сосредоточиться на Евро. Независимо от того, что я сказал бы, что хочу сделать, собираюсь ли я остаться, уйти, завершить карьеру или что-то еще, я думаю, это вызвало бы большую и раздражающую историю и отвлекающую среду».
У Бэйла действует контракт с «Реалом» до конца сезона. Стороны вряд ли его продлят.
Прошлый сезон он провел в аренде в «Тоттенхэме».
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