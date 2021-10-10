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Бэйл: «Я номер один в «Реале» по гольфу»

Прозвище «гольфист» крепко прилипло к футболисту
Футбол Примерa (Испания)
10 октября 21:12
Бэйл: «Я номер один в «Реале» по гольфу»
Гарет Бэйл / фото - GOLF.com

Валлийский вингер «Реала» Гарет Бэйл рассказал Mundo Deportivo о своем хобби:

«В «Реале» в гольф играют только двое – я и Тибо Куртуа. Я номер один в команде. Тибо не лучше меня.

Когда есть возможность посетить турнир по гольфу, я использую этот шанс. Атмосфера, зрители, хорошая погода – все это здорово. Плюс, конечно, все ребята очень хорошо играют.

Невероятно, насколько гольфисты проявляют себя, находясь под давлением. Футбол этим отличается, потому что давление тоже присутствует, но на поле еще есть арбитр.

Гольф – гораздо более интеллектуальная игра. Здесь я даже чувствую больше давления, чем на стадионе, где 80 тысяч зрителей».

Увлечение нападающего этим гольфом давно стало предметом шуток множества футбольных фанатов.

Были даже такие ситуации, когда травмированный Бэйл вместо того, чтобы поддерживать команду на трибунах предпочитал игру в гольф.

Также валлиец запомнился скандальной выходкой, когда после победного для сборной матча праздновал триум, прыгая с фанатским флагом, где было написано «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

Напомним, Бэйл не сможет помочь «Реалу» в первой игре с «Шахтером».

 

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Гарет Бэйл

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