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22:00 Лион - Марсель -:- Запланирован

Без «Баварии» и «Боруссии». Известны все участники 1/4 финала Кубка Германии

Пары также уже сформированы
Футбол Бундеслига (Германия)
11:52
Без «Баварии» и «Боруссии». Известны все участники 1/4 финала Кубка Германии
Фото: Sky Germany

В Германии состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка.

По ее итогам сформировались следующие пары:

«Унион» – «Санкт-Паули»;

«Гамбург» – «Карлсруэ»;

«Ганновер» – «Лейпциг»;

«Бохум» – «Фрайбург».

Напомним, что «Бавария» и «Боруссия» Д вылетели из турнира на предыдущих стадиях.

Впервые за 11 лет в Германии обладателем Кубка будет не один из двух грандов.

Андрей Усмонов
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Теги

Кубок Германии (футбол)

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