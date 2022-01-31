Сикан покинул лагерь «Шахтера» и отправился в Германию для подписания контракта с новым клубом
Без «Баварии» и «Боруссии». Известны все участники 1/4 финала Кубка Германии
Пары также уже сформированы
11:52
Фото: Sky Germany
В Германии состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка.
По ее итогам сформировались следующие пары:
«Унион» – «Санкт-Паули»;
«Гамбург» – «Карлсруэ»;
«Ганновер» – «Лейпциг»;
«Бохум» – «Фрайбург».
Напомним, что «Бавария» и «Боруссия» Д вылетели из турнира на предыдущих стадиях.
Впервые за 11 лет в Германии обладателем Кубка будет не один из двух грандов.
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