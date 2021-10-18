Без Бурды, но с Буяльским и Рамиресом. «Динамо» отправилось на матч с «Барселоной»

После победы «Бенфики» над каталонцами киевлянам необходимо брать очки с грандом

Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев Киевское «Динамо» отправилось на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Встреча состоится 20 октября в Каталонии. Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу взял с собой 24 игроков. Среди них не нашлось места защитнику Никите Бурде, который ранее восстановился после травмы. Однако на выезд полетел форвард Эрик Рамирес. Вратари: Бойко, Бущан; Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный; Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо; Форварды: Шкурин, Супряга, Рамирес. Ранее стали известны арбитры матча «Барселона» – «Динамо».