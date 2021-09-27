Без Буяльского и Рамиреса, но с Антюхом и Бурдой. «Динамо» отправилось на матч с «Баварией»

Победители первенств Украины и Германии проведут игру Лиги чемпионов

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в среду, 29 сентября, проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Команда уже отправилась в Мюнхен.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу взял с собой 24 игрока. Примечательно, что среди них не оказалось лидера центра поля Виталия Буяльского и летнего новичка Эрика Рамиреса. Однако нашлось место для восстановившего после травмы Никиты Бурды и еще одного новобранца Дениса Антюха.

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный

Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх

Нападающие: Шкурин, Супряга

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.