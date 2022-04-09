Без единого бразильца «Шахтер» проиграл в стартовом матче благотворительного турне

Уступили «Олимпиакосу»

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» провел первый благотворительный матч в международном турне «Shakhtar Global Tour for Peace».

Донецкая команда уступила греческому «Олимпиакосу». Единственным мячом во встрече отличился игрок соперника Тикиньо Соарес на 22-й минуте.

Отметим, что ни в стартовом составе, ни в запасе у «Шахтера» не было ни одного бразильца.

Товарищеский матч

«Олимпиакос» – «Шахтер» 1:0

Гол: Соарес, 22

«Шахтер» (стартовый состав): Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Булеза, Бондаренко, Степаненко, Топалов, Мишнев, Мудрик, Борячук.

Видео полного матча:

Напомним, «Шахтер» на матч с «Олимпиакосом» вышел в футболках с названиями украинских городов, наиболее пострадавших от российской агрессии.