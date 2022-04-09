Самые пострадавшие города вместо фамилий. Как «Шахтер» поддержал Украину в борьбе с русскими террористами
Без единого бразильца «Шахтер» проиграл в стартовом матче благотворительного турне
Уступили «Олимпиакосу»
09 апреля 22:14
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» провел первый благотворительный матч в международном турне «Shakhtar Global Tour for Peace».
Донецкая команда уступила греческому «Олимпиакосу». Единственным мячом во встрече отличился игрок соперника Тикиньо Соарес на 22-й минуте.
Отметим, что ни в стартовом составе, ни в запасе у «Шахтера» не было ни одного бразильца.
Товарищеский матч
«Олимпиакос» – «Шахтер» 1:0
Гол: Соарес, 22
«Шахтер» (стартовый состав): Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Булеза, Бондаренко, Степаненко, Топалов, Мишнев, Мудрик, Борячук.
Видео полного матча:
Напомним, «Шахтер» на матч с «Олимпиакосом» вышел в футболках с названиями украинских городов, наиболее пострадавших от российской агрессии.
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