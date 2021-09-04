Сидорчук: «В отборе на ЧМ-2022 точка не поставлена, это точно»
Без Караваева, но с Тымчиком и Цыганковым. Известны составы Украины и Франции
Александр Петраков сделал четыре замены в сравнение с матчем против Казхстана
4 сентября 20:54
Фото: УАФ
Стали известны стартовые составы сборных Украины и Франции в матче отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.
Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев.
Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Тчуамени, Погба, Коман, Гризманн, Рабьо, Мартиаль.
Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мукиэле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема, Ленгле, Эрнандес.