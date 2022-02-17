Лига Европы. «Рейнджерс» победил «Боруссию». Как это было
Без Холанда. Стал известен состав «Боруссии» на матч с «Рейнджерсом»
У норвежца – травма бедра
17 февраля 19:35
Фото: Getty Images
Стали известны составы на стыковой матч Лиги Европы между дортмундской «Боруссией» и «Рейнджерсом».
«Боруссия» (Д): Кобель, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Геррейру, Витцель, Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс, Мален.
«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич, Джек, Арфилд, Ландстрем, Арибо, Морелос, Кент.
Матч начнется в 19:45. Онлайн трансляция матча «Боруссия» (Д) – «Рейнджерс».
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