Без Лунина, с хет-триком Винисиуса. «Реал» разнес «Леванте»
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» дома разгромил «Леванте».
В первом тайме счет уже был 4:0, а во втором мадридцы забили еще дважды. Отметим хет-трик Винисиуса Жуниора, а также хет-трик по голевым передачам Луки Модрича.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин весь матч просидел в запасе.
Чемпионат Испании, 36-й тур
«Реал» – «Леванте» 6:0
Голы: Менди, 13, Бензема, 19, Родриго, 34, Винисиус, 45, 68, 83
«Реал»: Куртуа, Начо (Хила, 82), Вальехо, Менди, Модрич (Петер, 75), Вальверде (Кроос, 75), Камавинга, Васкес, Бензема (Йович, 75), Винисиус Жуниор, Родриго (Мариано Диас, 62).
«Леванте»: Карденас, Мирамон, Касерес (Кампанья, 39), Постиго, Робер (Везу, 77), Сон, Радоя (Барди, 39), Мелеро (Кантеро, 57), Пепелу, Моралес, Дани Гомес (Рохер Марти, 57).
Предупреждения: Камавинга (43), Рохер Марти (65), Модрич (69).
Комментарии 0