Две стороны Шевченко. Эксперт рассказал, как украинец будет строить свою команду в «Дженоа»
Без Малдеры. Оглашен тренерский штаб Шевченко в «Дженоа»
Украинец уже приступил к работе в клубе
14:10
фото - УАФ
«Дженоа» на официальном сайте огласил имена специалистов, который вошли в тренерский штаб Андрея Шевченко в генуэзском клубе.
Вторым тренером будет Мауро Тасотти, который помогал украинцу еще в национальной сборной. А вот бывший тренера-аналитик «сине-желтых» Андреа Малдера не направился за алленаторе в Геную.
Техническими ассистентами будут Андреа Аззалин, Симон Бономи, Валерио Фьори и Луиджи Ночентини.
Шевченко уже приступил к работе в клубе, и даже провел первую тренировку.
Напомним, в «Дженоа» готовят аренду и полноценный трансфер двух украинских футболистов.
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