Без Малдеры. Оглашен тренерский штаб Шевченко в «Дженоа»

Украинец уже приступил к работе в клубе

фото - УАФ

«Дженоа» на официальном сайте огласил имена специалистов, который вошли в тренерский штаб Андрея Шевченко в генуэзском клубе.

Вторым тренером будет Мауро Тасотти, который помогал украинцу еще в национальной сборной. А вот бывший тренера-аналитик «сине-желтых» Андреа Малдера не направился за алленаторе в Геную.

Техническими ассистентами будут Андреа Аззалин, Симон Бономи, Валерио Фьори и Луиджи Ночентини.

Шевченко уже приступил к работе в клубе, и даже провел первую тренировку.

Напомним, в «Дженоа» готовят аренду и полноценный трансфер двух украинских футболистов.