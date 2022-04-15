«Вест Хэм» разгромил «Лион» и теперь сыграет в полуфинале Лиги Европы
Без Малиновского, но с Ярмоленко. Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2021/22
Четыре команды поборются за выход в финал
10:31
Определились все полуфинальные пары Лиги Европы / Фото: Twitter UEFA Europa LeagueЗавершились матчи 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинал вышли 4 команды.
«Аталанта» нашего Руслана Малиновского уступила место РБ «Лейпцигу», Андрей Ярмоленко вместе с «Вест Хэмом» выбил «Лион», франкфуртский «Айнтрахт» разобрался с «Барселоной», обыграв по сумме двух встреч, а «Рейнджерс» в дополнительное время одолел «Брагу».
Полуфинальные пары:
- «Вест Хэм» – «Айнтрахт»
- РБ «Лейпциг» – «Рейнджерс»
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