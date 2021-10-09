Без Малиновского, Зинченко и Буяльского. Кем Петраков будет вскрывать оборону сборной Финляндии

Прогнозируем состав Украины на важнейший матч отбора на ЧМ-2022

Превью

Александр Петраков / Фото: УАФ

Уже сегодня состоится один из самых важных матчей для сборной Украины на завершающем этапе отбора на ЧМ-2022 – против Финляндии. Если потерять очки против финнов – шансы даже на второе место резко уменьшатся. Именно поэтому победа в этой встрече нужна команде Александра Петракова кровь из носу.

Вот список вызванных на матчи с Финляндией (9 октября) и Боснией и Герцеговиной (12 октября):

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия ).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Кадровая ситуация в национальной команде сейчас, мягко говоря, не лучшая, особенно в полузащите. Сборная готовится к Финляндии без нескольких ключевых хавбеков, которые способны обострить ситуацию и сыграть нестандартно.

Тем не менее, даже без них необходимо забивать. Финляндия отдаст мяч сборной Украины, нам точно придется придумывать, как создать опасность у ворот соперника. Зная Петракова, он вряд ли отойдет от своей любимой схемы игры – с тремя центральными защитниками и вингбэками. Ожидаем в матче с финнами расстановку 3-4-3 (хоть она и не очень подходит, когда нужно играть первым номером, по моему скромному субъективному мнению).

Вратарь

Здесь все просто: прямо сейчас главным фаворитом на выход в старте является Андрей Пятов. Во-первых, он в новом сезоне снова вытеснил Трубина из основы (хоть у Анатолия и была травма, но он уже восстановился и пребывает на скамейке), во-вторых, Георгий Бущан также недавно только восстановился после травмы, и, возможно, пока пребывает не в лучшем игровом тонусе. Ризныка же Петраков вряд ли рискнет выпустить со старта на такой важный матч. Никто не ожидал, но Пятов, который в мае объявил о завершении карьеры в сборной Украины после Евро-2020, сейчас оказывается самым оптимальным вариантом для того, чтобы выйти в старте.

Защитники

Здесь тоже немного шансов для вариативности. Если мы говорим о схеме с тремя центральными, то железобетонно два места будут иметь Николай Матвиенко и Илья Забарный – лидеры центра защиты в своих клубах и основные в сборной в последние годы. Третье место на позиции центрбека – более спорное. Тут выбор у Петракова стоит между Кривцовым и Сиротой. Скорее всего, наставник выберет защитника «Динамо» – из-за последнего матча с «Шахтером». Сирота вышел в старте и отыграл весь матч просто отлично. Они на пару с Забарным мало что дали сделать атакующей линии «горняков», а также перекусили весь верх, что будет важным качеством в матче с финнами. Отметим, что на матче «Динамо» и «Шахтера» Петраков присутствовал лично и явно подметил надежную игру Сироты. Еще и учитываем любовь тренера к молодым игрокам – он явно отдаст предпочтение центрбеку «Динамо».

Перейдем к позициям вингбэков, которые, по сути, считаются защитниками, но в схеме 3-4-3 занимают более высокие позиции. Слева отсутствует основной латераль – Виталий Миколенко, но сейчас для сборной Украины это не проблема. Есть Эдуард Соболь, который находится в неплохой форме и сможет полноценно заменить игрока «Динамо».

Справа же Петраков, скорее всего, доверит место в основе Тымчику, хотя Александр провалил матч с «Баварией» в ЛЧ, но был основным у Петракова во время первого сбора и классно себя проявил на фланге. В случае чего – на подмене есть Караваев.

Полузащитники

Здесь отсутствуют сразу два ключевых игрока сборной последних лет – Руслан Малиновский (не вызван по известным причинам), а также Александр Зинченко, который получил повреждение. В последний момент выбыл также Виталий Буяльский – травма. Тем не менее, если учитывать схему Петракова, то потери этих игроков – не такая большая проблема. В схеме Петракова – два хавбека, один из которых – опорный. Это место наверняка займет Тарас Степаненко, который сейчас выглядит лучше Сидорчука. А на место атакующего хава нет никого, кроме Николая Шапаренко (он появился на пресс-конференции – еще один показательный момент того, что хавбек «Динамо» сейчас основной и его место в старте не поддается сомнению). Таким образом, позиции в центре поля закрыты.

На месте правого вингера стоит ждать Андрея Ярмоленко, Цыганков в последних играх за «Динамо» затерялся. Слева, скорее всего, выйдет Зубков, которому нет альтернативы на левом фланге атаки.

Нападающий

Здесь все очевидно – в старте выйдет Роман Яремчук. Довбик проводит неплохой сезон, но его, как и Сикана, Петраков в старте выпустить не решится. Проблема сборной Украины с форвардами снова имеет место быть. Хорошо, хоть один есть. Бывали периоды, когда в национальной команде не было ни одного качественного игрока на место нападающего. Проблему нужно срочно решать.

Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Финляндией: Пятов – Матвиенко, Забарный, Сирота – Соболь, Тымчик – Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Встреча начнется в 19:00. Онлайн трансляция матча Финляндия – Украина.