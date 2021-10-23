Без неожиданностей. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм»

Левандовски вновь забил

Фото: Sky Sports

«Бавария» в матче 9 тура Бундеслиги дома не испытала проблем с «Хоффенхаймом».

Фактически, все вопросы о победителе мюнхенцы сняли еще в первом тайме. Забили Гнабри и Левандовски.

Во втором тайме хозяева слегка сбросили обороты и дали поиграть сопернику. Однако «Хоффенхайм» так ничего почти и не создал у ворот «Баварии», а та, в свою очередь, забила еще дважды.

«Бавария» лидирует в чемпионате.

Бундеслига. 9-й тур:

«Бавария» – «Хоффенхайм» 4:0

Голы: Гнабри, 16, Левандовски, 30, Шупо-Мотинг, 82, Коман, 87

«Бавария»: Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 46), Упамекано, Ричардс, Забитцер (Толиссо, 76), Киммих, Мусиала (Коман, 70), Мюллер (Шупо-Мотинг, 65), Левандовски, Гнабри (Сане, 76).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума (Рюттер, 27), Пош, Гриллич, Ричардс, Раум, Гайгер, Самассеку (Руди, 58), Крамарич, Бебу (Адамян, 83), Бруун Ларсен (Сков, 58).